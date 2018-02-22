В Минске пройдут благотворительные концерты в помощь больной девочке

В белорусской столице в рамках IV Фестиваля классической музыки «Пока не идут титры...» памяти талантливой пианистки Алены Цегалко пройдут благотворительные концерты.

Как отметили организаторы, 24 и 27 февраля можно будет не только послушать хорошую классическую музыку, но и оказать помощь больному ребенку.

Так, в первый день в Малом зале Белгосфилармонии состоится вечер камерной музыки (в программе: С.Рахманинов, Г.Малер, Ф.Пуленк, К.Дебюсси, А.Пьяццолла, А.Шнитке, Э.Блох).

Во второй в Большом зале Белгосфилармонии выступят лауреат XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Александр Рамм (Москва), лауреаты международных конкурсов Арсентий Харитонов (США) и Варвара Непомнящая (Германия), концертный симфонический оркестр по управлением Юрия Караваева.

«Все средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены на лечение Алины Сидорович (трансплантация костного мозга в Германии)», — сообщили организаторы мероприятий.