Актер Виктор Добронравов представит в Минске новую комедию «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

В Беларуси с 8-го марта на экраны кинотеатров выходит новая российская комедия «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Фильм снят режиссером Кириллом Васильевым. Саундтрек к картине записал Сергей Шнуров (группировка «Ленинград»).

Зрители увидят актерские работы Виктора Добронравова, Валентины Мазуниной, Сергея Бурунова, Сергея Лавыгина…

«Несостоявшемуся актеру Илье наконец-то повезло — с завтрашнего дня его голос будет звучать в эфире «Мужского радио». Как же не отметить такое событие! Но утром новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова — голос после бурной вечеринки пропал совсем. Полчаса до эфира, прайм-тайм, подписанный контракт — Илья в панике…Единственный выход — укол в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию.

И вот ведущий у микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отсчет. Илья приветствует радиослушателей… женским голосом! Став заложником нелепой ситуации, герой идет на все, чтобы вернуть голос и не упустить свой шанс», — говорится в анонсе комедии.

Как отмечается, 26 февраля в кинотеатре Silver Screen в ТРЦ Galileo состоится предпремьерный показ.

Интересно, что в Минске фильм представит главный герой, которого сыграл Виктор Добронравов.

Гости показа смогут пообщаться с актером, а также сфотографироваться с ним.