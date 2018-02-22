Посол Швеции: Беларуси надо сделать сдвиг в области прав человека и демократии

Занять достойное место в большой европейской семье Беларуси мешают проблемы с правами человека и демократией, заявила посол Швеции Кристина Юханнессон.

Дипломат посещает Могилевскую область с ознакомительным визитом. 20 и 21 февраля она находилась в Могилеве, а 22-го направляется в Бобруйск. Вечером 21 февраля Юханнессон пригласила на прием в могилевский ресторан «Ван Гог» представителей власти, третьего сектора и независимых журналистов.

«Постоянно ведутся технические переговоры и политический диалог между Европейским союзом и Республикой Беларусь. Это хорошо. Мы считаем — и со стороны Евросоюза, и со стороны Швеции, — что Беларусь должна занять достойное место в большой европейской семье. Это действительно так. Что мешает? Всем прекрасно понятно, что существуют проблемы в области прав человека и в области демократии, по которым, на наш взгляд, должен быть какой-то сдвиг», — сказала Юханнессон БелаПАН.

Шведский посол во время выборов в местные советы посетила три участка для голосования. Вместе с тем она затруднилась дать оценку проведению избирательной кампании: «Трудно сказать что-то о впечатлениях, потому что со стороны международных институтов не было официальной миссии наблюдения. Соответственно мы не имеем полной картины. Я была всего лишь в трех местах, поэтому мне трудно что-либо сказать. Для меня было важно (так как я впервые находилась на выборах в Беларуси) понять, как это делается, где избирательные участки и т.д.».

Тем не менее она отметила, что Евросоюз сделал заявление о прошедших выборах в Беларуси, выразив сожаление, что в избирательное законодательство не были внесены изменения, о необходимости которых говорили Венецианская комиссия и ОБСЕ.

Юханнессон сообщила, что, работая послом в Беларуси менее полугода, она старается посетить все регионы, чтобы иметь полное представление о стране, ее экономическом развитии.

«Экономические контакты между Беларусью и Швецией крайне скромные. Мне кажется, что есть потенциал, который мы можем проработать. Но все решения за компаниями. Ведь что можем мы, чиновники? Собрать информацию о тех возможностях, которые существуют, мы можем что-то подсказать нашим партнерам, но компания идет туда, где она видит реальную возможность развивать свое дело, найти партнеров и т.д.», — сказала посол, отметив, что в составе делегации представители двух шведских компаний.

Затрагивая культурную составляющую шведско-белорусского взаимодействия, Юханнессон отметила, что в эти дни в Могилеве прошла презентация перевода на белорусский язык шведской детской книги. По ее словам, в Швеции есть организации, заинтересованные в культурных связях с Беларусью.

«Как всегда, культура нуждается в финансировании, ведь нужно найти какую-то поддержку. Мы ищем и пытаемся реализовать различные проекты», — сказала посол.

За время пребывания в Могилеве глава дипмиссии встретилась с руководством города и области, образовательных учреждений, промышленных предприятий, представителями оппозиции и общественных объединений.