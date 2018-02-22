Стали известны некоторые подробности размещения Беларусью евробондов

В Министерстве финансов сообщили некоторые подробности размещения Беларусью еврооблигации на 600 млн долларов.

«21 февраля состоялся прайсинг, размещено 600 млн долларов на 12 лет под ставку 6,2%. Более подробные комментарии будут озвучиваться после финализации сделки и расчетов», — рассказали БелаПАН в пресс-службе финансового ведомства.

Организаторами сделки выступали банки Citigroup и Raiffeisen Bank International.

В ближайшие три года правительство Беларуси рассчитывает снижать величину внешнего государственного долга, рефинансируя долги на сумму около 1 млрд долларов в год с помощью привлечения средств на рынках капитала Европы, США, России и Китая, сообщал первый заместитель министра финансов Максим Ермолович.

В целом на погашение и обслуживание внешнего государственного долга Беларусь в 2018 году должна направить 3,1 млрд долларов. Основные выплаты связаны с валютными обязательствами перед Россией и инвесторами, которые ранее купили белорусские евробонды.