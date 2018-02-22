Стали известны некоторые подробности размещения Беларусью евробондов

/ Экономика
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В Министерстве финансов сообщили некоторые подробности размещения Беларусью еврооблигации на 600 млн долларов.

Стали известны некоторые подробности размещения Беларусью евробондов

«21 февраля состоялся прайсинг, размещено 600 млн долларов на 12 лет под ставку 6,2%. Более подробные комментарии будут озвучиваться после финализации сделки и расчетов», — рассказали БелаПАН в пресс-службе финансового ведомства.

Организаторами сделки выступали банки Citigroup и Raiffeisen Bank International.

Эксперт: белорусские евробонды могли быть выкуплены приближенными к Кремлю олигархами

В ближайшие три года правительство Беларуси рассчитывает снижать величину внешнего государственного долга, рефинансируя долги на сумму около 1 млрд долларов в год с помощью привлечения средств на рынках капитала Европы, США, России и Китая, сообщал первый заместитель министра финансов Максим Ермолович.

В целом на погашение и обслуживание внешнего государственного долга Беларусь в 2018 году должна направить 3,1 млрд долларов. Основные выплаты связаны с валютными обязательствами перед Россией и инвесторами, которые ранее купили белорусские евробонды.


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Тэги: евробонды

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