Дмитрий Войтюшкевич приглашает вместе встретить «Вясновы дзень»

7 марта Дмитрий Войцюшкевич и WZ-Orkiestra выступят в столичном ДК имени Шарко (ул. Уральская, 3) с программой «Вясновы дзень», посвященной красоте весны и всех женщин мира.

Название программе дала песня на слова Рыгора Бородулина, написанная для альбома «Паравоз кахання» в 2004 году. Она о первой любви, которая быстро проходит, но остается навсегда.

«Для меня 8 Марта — это праздник жизни. И природной, и человеческой. Потому что жизнь — это любовь, а любовь — это женщина и весна. На концерте будем поздравлять всех: от «пані трошкі ў гадах» до «юных фей», — говорит Войтюшкевич.

В концерте также прозвучат песни на стихи Алеся Камоцкого, Геннадия Буравкина, Владимира Некляева, Владимира Короткевича и других авторов.