«Репортеры без границ»: удаление журналистов и наблюдателей на выборах — умышленная цензура

Правозащитная организация «Репортеры без границ» осуждает случаи удаления журналистов и блогеров с избирательных участков в Минске во время подсчета голосов на местных выборах 18 февраля.

В заявлении, распространенном главой отдела организации по Восточной Европе и Центральной Азии Йоханом Биром, отмечается, что «Репортеры без границ» рассматривают случаи принудительного удаления людей с применением силы как умышленную цензуру, пишет БелаПАН.

Отдельно организация упомянула инцидент с доверенным лицом оппозиционного кандидата Николая Козлова, наблюдателем и журналистом телеканала «Белсат» Андреем Козелом, которого милиция жестко вывела из зала избирательного участка № 27 в Минске после отказа прекратить видеотрансляцию подсчета голосов. Его обвинили в неподчинении милиции и оставили на ночь в центре изоляции правонарушителей.

На следующий день после инцидента Козел заявил в суде Центрального района Минска, что сотрудники милиции избивали его, а также разбили его головой стеклянную дверь на участке для голосования. В свою очередь милиционер-свидетель утверждал, что Козел был выдворен по просьбе председателя избирательной комиссии, поскольку «неоднократно препятствовал комиссии подсчитывать голоса».

Во время удаления из помещения он «начал сопротивляться, уперся ногой и выдавил стекло», а после применения к нему силы «упал на пол и, возможно, нанес этим себе телесные повреждения». Суд отправил дело в отношении Козела на доработку.

Также правозащитники упомянули о препятствовании властей работе пресс-центра кампании наблюдения «Право выбора», которая сообщала о нарушениях на выборах и случаях удаления наблюдателей с избирательных участков.

«Мы призываем белорусские власти немедленно снять обвинения с Андрея Козела и провести непредвзятое расследование по факту неприемлемого насилия, которому он подвергся, а также по другим нарушениям свободы распространения информации во время голосования», — отметил в заявлении Йохан Бир.

В рейтинге свободы прессы за 2017 год, который составляет организация «Репортеры без границ», Беларусь занимает 153-е место среди 180 стран.