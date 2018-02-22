В Сирии под обстрелами погибли 95 детей

Президентские войска и российские союзники уже пять дней обстреливают анклав оппозиционных режиму повстанцев под Дамаском. За это время погибли 403 человек, в том числе 95 детей, несколько тысяч получили ранения.

Силы Асада обстреливают осажденную Восточную Гуту и наносят по ней авиаудары с 18 февраля, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

«За пять дней воздушных бомбардировок и интенсивного артиллерийского огня со стороны режима и российских союзников были убиты 403 мирных жителя, в том числе 95 детей», — говорится в заявлении правозащитников.