Можем поставить под ружье полмиллиона человек — Лукашенко

Президент рассказал, сколько человек может вооружить белорусская армия в случае военного конфликта.

«При возникновении военной угрозы мы должны быть готовы к обеспечению всенародной защиты Беларуси. 70 тысяч военнослужащих нашей армии не обеспечат оборону государства. Мы в состоянии в течение короткого промежутка времени поставить под ружье полмиллиона человек и силами территориальной обороны обеспечить защиту важнейших объектов», — заявил Лукашенко 22 февраля на торжественном собрании, посвященном Дню защитника отечества, сообщает БелаПАН.

Президент уточнил, что наша страна научена защищаться всем народом за прошедшие войны. Вооруженные силы будут совершенствовать систему территориальной обороны.