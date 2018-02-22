Российское посольство в Аргентине использовали для переправки кокаина

В его дипломатической почте обнаружили около 400 кг наркотиков. Полиция задержала пятерых подозреваемых.

Груз был упакован в 12 чемоданов и предназначался для перевозки в Россию, сообщает Clarin.

О найденых наркотиках сообщил правоохранителям российский посол Виктор Коронелли в декабре 2016 года. После проверки полицейские подтвердили, что посольство использовали для отправки наркотиков. После этого в Буэнос-Айресе кокаин заменили на муку и установили в вещество GPS-датчики. Правоохранители отследили, кому предназначалась крупная партия наркотиков. Сумки прибыли в Россию.

Среди задержанных оказался потомок русских мигрантов Иван Близнюк, бывший полицейский. Его считают организатором наркобизнеса. Благодаря знанию русского языка, он контактировал с МВД России.

Детали дела пока не разглашаются, поскольку расследование продолжается.