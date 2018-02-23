Видеофакт. Столкновения фанатов «Спартака», «Атлетика» и полиции

Перед началом матча 1/16 финала Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Атлетиком» фанаты обоих клубов устроили серьезные беспорядки на улицах Бильбао.

Во время столкновений фанатов у одного из полицейских произошел сердечный приступ. Он был доставлен в больницу, где скончался.

Также во время столкновений несколько человек были ранены. Не менее пяти фанатов задержаны полицией.

Что касается результата футбольного противостояния, то «Спартак» победил 2:1, но вылетел из турнира, поскольку в домашнем матче москвичи проиграли 1:3.