Видеофакт. Столкновения фанатов «Спартака», «Атлетика» и полиции
Перед началом матча 1/16 финала Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Атлетиком» фанаты обоих клубов устроили серьезные беспорядки на улицах Бильбао.
Во время столкновений фанатов у одного из полицейских произошел сердечный приступ. Он был доставлен в больницу, где скончался.
Также во время столкновений несколько человек были ранены. Не менее пяти фанатов задержаны полицией.
Что касается результата футбольного противостояния, то «Спартак» победил 2:1, но вылетел из турнира, поскольку в домашнем матче москвичи проиграли 1:3.
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