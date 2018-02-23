Ночью на севере Беларуси было 29 градусов мороза

В конце календарной зимы продолжают обновляться рекорды нынешнего холодного сезона.

В ночь на 23 февраля в Докшицах (Витебская область) столбик термометра опустился до отметки минус 28,9 градуса. Предыдущий минимум зимы был зафиксирован накануне в Езерище (Витебская область) — 26,4 градуса мороза. При этом синоптики прогнозировали падение температуры при прояснениях до 21-25 градусов.

Впервые ниже 20 градусов упала ночная температура в областных центрах. В Витебске было 25,6 градуса (прежний рекорд — 18,8 градуса 21 февраля), в Могилеве — 22,6 (19,9 градуса 24 января). В Гродно было намного теплее — 13,5, но и там обновился рекорд зимы-2017/2018 (11,7 градуса 24 января).

Самой теплой минувшая ночь оказалась в Бресте (6,1 градуса ниже нуля) и Мозыре Гомельской области (6,6).

В Минске было минус 15 градусов при рекорде 16,1 (24 января). Здесь минимум этой зимы должен обновиться в ночь на 24 февраля: ожидается понижение температуры до 17-19 градусов мороза.

Рекорд ночи на 23 февраля за весь период метеонаблюдений составляет минус 32,6 градуса (в 2007 году в Езерище).

Стоит отметить, что ниже 10 градусов мороза температура впервые упала по прошествии почти половины календарной зимы — в ночь на 13 января.

В ближайшие дни морозная погода сохранится. Арктический воздух будет проникать все дальше на юг страны. По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха, за исключением южных районов, ниже средних многолетних значений на 3-12 градусов, передает БелаПАН.