В Пинске легковушка сбила школьницу

В Пинске рядом со сквером «Партизан» вечером 22 февраля легковушка сбила школьницу.

Фото ГАИ Брестской области

По предварительной информации, 46-летний местный житель за рулем автомобиля Ford Galaxy при въезде на рынок «Звездный» совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу, ученицу 11-го класса.

Несовершеннолетняя шла по проезжей части, обозначив себя световозвращающим элементом. Школьница получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение Пинской городской больницы. По факту ДТП проводится проверка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Брестской области.