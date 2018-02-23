Минобороны опубликовало численность личного состава и количество основных видов вооружений ВС

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23 февраля Министерство обороны Беларуси в «Белорусской военной газете» обнародовало показатели численности личного состава и количество основных видов вооружений Вооруженных сил.

Так, в настоящее время численность белорусской армии составляет 46.482 военнослужащих.

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На вооружении находятся 1.317 танков, 1.942 боевые бронированные машины, 63 боевых самолета и 15 боевых вертолетов, 1.079 артиллерийских установок калибра более 100 мм.

В 2017 году в Вооруженных силах было проведено 1.306 основных мероприятий боевой подготовки, совершено 22.234 прыжка с парашютом.

В прошлом году подготовлено 3.029 военных специалистов, в том числе 277 офицеров и 1.638 младших командиров, пишет БелаПАН.


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Тэги: Минобороны белорусская армия

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