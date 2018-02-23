Центризбирком подвел итоги местных выборов-2018

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов 23 февраля подвела итоги выборов депутатов местных советов 28-го созыва.

По итогам досрочного и голосования в основной день явка на местных выборах составила 77,23%.

В Брестской области проголосовало 79,6% (досрочно — 31,84%) избирателей, в Витебской — 84,57% (34,96%), Гомельской — 80,76% (36,48%), Гродненской — 79,84% (34,55%), Минской — 78,02% (34,61%), Могилевской — 82,26% (36,36%), в Минске — 61,71% (35,69%).

На досрочном голосовании явка составила 34,95% избирателей. По итогам выборов были сформированы все 1309 местных советов, избрано 18 110 депутатов.

В одном из округов Ельского райсовета необходимо будет проводить повторные выборы, так как в отношении зарегистрированного кандидата было возбуждено уголовное дело о даче взятки.

Среди избранных больше всего депутатов действующего созыва — 10 131. В местные советы прошли 8729 женщин, 720 человек до 30 лет, 21 гражданин России (имеют вид на жительство в Беларуси).

В состав местных советов вошло по одному депутату, которые представляют Белорусскую аграрную партию и Белорусскую патриотическую партию, по четыре — Белорусскую социально-спортивную партию и Либерально-демократическою партию, 11 — Социал-демократическую партию народного согласия, 127 — Республиканскую партию труда и справедливости, 305 — Коммунистическую партию.

Всего политические партии выдвинули 993 кандидата в депутаты, передает БелаПАН.

Фото и видео Сергея Сацюка