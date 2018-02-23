Ермошина: следующую избирательную кампанию планируется согласовать осенью

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина осенью планирует согласовать с Александром Лукашенко, какой будет следующая избирательная кампания — президентская или парламентская. Об этом она сообщила 23 февраля журналистам по итогам заседания ЦИК.

По словам Ермошиной, одна из этих кампаний будет проведена в 2019 году.

«Центральная комиссия готова проводить любую из этих избирательных кампаний», — сказала глава ЦИК.

Какая из них пройдет раньше, «должны решать уполномоченные на это государственные органы», добавила она.

Ранее в интервью БелаПАН Ермошина сообщила, что оптимальный срок разведения президентской и парламентской кампаний по времени — не менее полугода.

В соответствии с законодательством очередные президентские выборы должны пройти не позднее 30 августа 2020 года, выборы в Палату представителей — не позднее 10 сентября того же года.

Президентские выборы в Беларуси назначает Палата представителей, парламентские — президент.

Ермошина отметила также, что считает принципиальным развести кампании, так как их совмещение может «действительно дестабилизировать» обстановку в стране. Такая ситуация, отметила она, «раскачивает политическую жизнь, обостряет все противоречия, которые существуют в обществе, — и политические, и экономические». Поэтому к совмещению выборов «надо всегда относиться очень осторожно», добавила она.