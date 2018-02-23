Минюст приостановил процесс регистрации партии «Белорусская христианская демократия»

Министерство юстиции на один месяц приостановило процесс регистрации партии «Белорусская христианская демократия» (БХД). Это следует из письма Минюста, сообщил БелаПАН ответственный секретарь оргкомитета БХД Денис Садовский.

По его словам, в письме говорится, что Минюсту нужны дополнительные документы для принятия решения о регистрации.

В БХД считают, что подобное затягивание с принятием решения незаконно.

Речь идет о седьмой попытке христианских демократов зарегистрировать партию. Последний учредительный съезд БХД прошел 23 декабря 2017 года. На нем было увеличено (до четырех человек) количество сопредседателей организации. Ранее оргкомитет партии возглавляли три сопредседателя — Георгий Дмитрук, Виталий Рымашевский и Павел Северинец. Съезд решил расширить количество сопредседателей на еще одного человека — им стала Ольга Ковалькова.

Предыдущие учредительные съезды проводились: в 2009 году, дважды — в 2010-м, один раз — в 2011-м и дважды — в 2015-м.

В марте 2011 года в интервью американской газете The Washington Post Александр Лукашенко заявил, что БХД, «вероятно, никогда не будет зарегистрирована». «Они участвовали в беспорядках. Они не христианские демократы, они бандиты», — сказал глава государства.