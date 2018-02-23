Девятовский: легкоатлетический матч Европа — США в Минске не снят с повестки дня

Легкоатлетический матч Европа — США на минском стадионе «Динамо» не снят с повестки дня. Об этом заявил председатель Белорусской федерации легкой атлетики депутат Палаты представителей Вадим Девятовский 23 февраля на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

При этом он отметил, что контракт американцы еще не подписали.

«Это будет эпохальное событие, интересное в первую очередь зрителям», — уверен Девятовский.

О планах провести 9-10 сентября 2019 года в Минске легкоатлетический матч Европа — США впервые было объявлено 14 ноября 2017 года во время визита в белорусскую столицу президента Европейской ассоциации легкоатлетических федераций автора идеи Свена Арне Хансена (Норвегия).

По его словам, участие в мероприятии, которое будет предшествовать чемпионату мира по легкой атлетике в Катаре, примут по 72 спортсмена из Европы и Соединенных Штатов плюс эстафетные команды. Как минимум 10 человек будут представлять страну-организатора. В программе: бег всех видов на дистанцию до 3.000 м, прыжки, метания и эстафеты.

Подобные матчевые встречи не проводились уже более 40 лет (в 1970-е годы соперничали атлеты СССР и США).

Подписание контракта на проведение матча ожидается к апрелю 2018 года, сообщил Хансен.

Стадион «Динамо» должен открыться 21 июня текущего года после шестилетней реконструкции. На следующий день состоится матчевая встреча по легкой атлетике между Беларусью и сборной балканских стран. Они будут соревноваться в 16 дисциплинах. Инициатором мероприятия выступил президент Ассоциации легкоатлетических федераций балканских стран, вице-президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Добромир Карамаринов. «В последние годы белорусская легкая атлетика поменяла свое лицо и теперь имеет самую высокую репутацию не только в Европе, но и, надеюсь, в мире», — заявил он на пресс-конференции в Минске 23 февраля.

По словам Карамаринова, в ассоциацию входят не только балканские страны, но и «друзья», в том числе Украина. «Мы проводим 11 полноценных соревнований, и это очень важно для наших членов, особенно тех, кому трудно пробиться на чемпионаты Европы и мира», — отметил он. Глава ассоциации сообщил, что на соревнования в Минске будет проводиться отбор, который завершится 1 июня.

Как заявил Вадим Девятовский, в матчевой встрече может принять участие также сборная стран Персидского залива, но это пока предмет переговоров, передает БелаПАН.