Посольство США: местные выборы в целом не соответствовали международным обязательствам, взятым на себя Беларусью

Соединенные Штаты Америки обеспокоены характером проведения местных выборов в Беларуси, говорится в заявлении дипломатического представительства США в Минске, передает БелаПАН.

«Несмотря на некоторые небольшие улучшения в процессе регистрации кандидатов и ведения агитации, выборы в целом не соответствовали международным обязательствам, взятым на себя Беларусью по проведению свободных и справедливых выборов», — подчеркивается в заявлении.

«Мы с сожалением констатируем отсутствие существенных изменений в избирательном процессе в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и Венецианской комиссии Совета Европы», — заявляет посольство.

Американская дипмиссия также выразила сожаление в связи с тем, что в ходе местных выборов «остались серьезные вопросы касательно открытости досрочного голосования, использованных методов стимулирования граждан к голосованию, непрозрачности подсчета и сведения голосов, формирования избирательных комиссий на неплюралистичной основе, ограничительного характера информационной среды и законодательства».

«И в Минске, и в Вашингтоне мы призывали белорусские власти к проведению серьезной реформы избирательного законодательства и процедур в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы, — говорится в заявлении. — Мы продолжаем призывать белорусские власти провести данные реформы как можно раньше, чтобы Беларусь смогла выполнить взятые на себя международные обязательства в период до следующих выборов».

Как отмечает дипмиссия, «расширение демократических свобод, в том числе избирательного процесса, усиливает независимость и суверенитет Беларуси, в поддержку которых в полной мере выступают Соединенные Штаты Америки».

«Дальнейшие положительные шаги со стороны Беларуси в области фундаментальных свобод остаются важным компонентом для укрепления двусторонних отношений», — говорится в заявлении.