В Беларуси изменяется принцип финансирования школ

Наполняемость средних школ в Беларуси будет непосредственно влиять на их финансирование.

По словам, главы комитета образования Мингорисполкома Марии Киндиренко, с 1 сентября участниками проекта по апробации нормативного финансирования станут все учреждения общего среднего образования столицы.

Она отметила, что данная система позволит оптимизировать рациональное использование бюджетных средств, направленных на развитие отрасли.

Как сообщается, в 2017 году средняя наполняемость учеников в классе составила 25,3 человека. Годом ранее — 24,9.

«С 2020 года к проекту присоединятся и учреждения дошкольного образования. Это значит, что объем средств на функционирование школы или детского сада будет зависеть от величины норматива [установленный размер средств, выделяемых на одного ребенка] и количества учащихся в конкретном учреждении», приводит «МН» слова Киндиренко.