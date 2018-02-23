В Гродно «Мерседес» сбил женщину с ребенком на руках

Дорожно-транспортное происшествие, где пострадали мама и ребенок произошло сегодня в городе на Немане на улице Весенней.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, ДТП произошло утром, когда молодая женщина, находящуюся в декрете, переходила улицу (ребенок находился у не на руках).

«Мерседес» двигался в плотном потоке по улице Весенней в левом ряду в направлении улицы Поповича.

По данным ГАИ, в то время, когда справа от авто шли пешеходы, водитель сконцентрировал внимание на разделительной полосе, ожидая их оттуда. Когда перевел взгляд на проезжую часть, тормозить было поздно.

29-летнюю горожанку госпитализировали.