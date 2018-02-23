Минчане выступили против химпроизводства в Зеленом Луге

Местные жители выступают против химического производства на Логойском тракте в Минске, сообщил координатор общественного движения «Экоград» Виктор Янчуревич.

По его словам, на Логойском тракте планируют разместить производство акрилатных мономеров. До 1 марта проходит общественное обсуждение отчета об ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) объекта, пишет БелаПАН.

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ЗАО «Голографическая индустрия». Местные жители встречались с представителями заказчика, которые заявили, что это производство никак не повлияет на окружающую среду, так как закупленное импортное оборудование и уникальная технология обеспечат безопасность производства.

По их словам, отметил Янчуревич, проводимое общественное обсуждение — лишь формальность, требование законодательства, которое необходимо соблюсти, так как размещение химического производства — уже вопрос решенный и все разрешения уже получены.

«За столь скромным названием лаборатории скрывается химическое производство с выбросами опасных для здоровья людей и в целом для всей экосистемы района веществ — толуола, гептана, бутилакрилата, ацетона и прочих», — отметил активист.

Граждане «с негодованием восприняли такую новость», инициативная группа жителей микрорайонов Восток и Зеленый Луг начала сбор подписей под обращением против размещения вредного производства в микрорайоне.

«Теперь стало очевидным, что наш экологически благоприятный район не оставят в покое, — заявила член инициативной группы жителей Людмила Беляева-Гундорина. — Сначала вдоль улицы Калиновского хотели построить три квартала многоэтажного жилья на месте озелененной территории. Теперь рядом с нашими домами хотят разместить химическое производство с опасными для здоровья выбросами. Кому пришла в голову мысль разрешить строительство лаборатории по производству акрилатных мономеров в давно сложившемся микрорайоне, в 100 метрах от Севастопольского парка с водозаборами и вблизи жилых кварталов??? Почему никто не думает про наше здоровье и здоровье наших детей? Выбросы толуола, гептана, ацетона и еще многих других веществ приведут к росту заболеваний».