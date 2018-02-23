Решением Лукашенко в Беларуси на шесть генералов стало больше

В День защитника Отечества Александр Лукашенко принял решения о персональных и специальных званиях, а также классного чина.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владимиру Кулажину и Руслану Косыгину; персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга — заместителю главы Гостаможкомитета Николаю Свириду и начальнику Брестской таможни Александру Пихуну.

Кроме этого, звание генерал-майора милиции получил полковник милиции Максим Миронов, а прокурор Гродненской области Виктор Корзун — классный чин государственного советника юстиции 3-го класса.