В Беларуси сохранится морозная погода: на выходных будет до -29°С

В ближайшие выходные в Беларуси сохранится холодная погода, с таким прогнозом выступил Гидрометцентр республики.

Так, в субботу, 24 февраля, погодные условия на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной арктической воздушной массе, по южной половине страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по южной половине страны пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный умеренный.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -14..-20°С, по северной половине республики -21..-24°С, на значительной части Витебской и местами по северной половине Минской области -25..-29°С, по югу республики -9..-13°С; во второй половине дня она повысится до -7..-13°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

В воскресенье также будет холодно — республика будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в арктической воздушной массе.

В отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха минимальная ночью -17..-23°С (при прояснениях до -25°С), по юго-западу -14..-16°С; максимальная днем от -9°С по западу до -16°С по северо-востоку страны.