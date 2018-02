Илон Маск сообщил «по секрету» пароль от глобальной сети wi-fi

Глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter сообщил интернет-пользователям пароль от спутниковой сети Starlink, которую бизнесмен и изобретатель намерен развернуть на околоземной орбите. Сеть, по предварительным данным, позволит получать доступ к Интернету из любой точки планеты.

«Никому не говори, пароль от wi-fi — марсиане», — написал Маск. Таким образом бизнесмен прокомментировал сообщение о том, что два первых спутника Starlink, Tintin A и Tintin B, успешно выведены на орбиту.

Разработанная компанией SpaceX ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту «пилотные» спутники с модулями беспроводной передачи данных. Всего для полноценной работы будущей сети предполагается доставить на орбиту около 4,5 тыс. миниатюрных «космических роутеров».

Tintin A & B will attempt to beam “hello world” in about 22 hours when they pass near LA

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018

Однако компания уже сообщила Белому дому, что из-за технических проблем не сможет доставить необходимое количество устройств к запланированному 2020 году в связи с техническими сложностями. К этому времени, предполагают специалисты SpaceX на орбите окажутся порядка 800 спутников системы.