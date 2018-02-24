Возможно, уже в этом году компания velcom запустит собственный телеканал

Телеком-оператор velcom запустит собственный телеканал, возможно, уже в нынешнем году. Об этом 23 февраля сообщил журналистам в Минске заместитель генерального директора velcom по фиксированной связи и интеграции Антон Бладик.

По его словам, контент телеканала не будет каким-то специализированным, а будет сделан с расчетом на разную аудиторию. «Канал должен давать возможность разным категориям наших пользователей получать различный контент. Поэтому что-то будет развлекательное, что-то будет фильмовое, возможно, будут какие-то интересные новости, освещение деятельности нашей компании, ее сервисов и продуктов, каких-то пиар-мероприятий», — рассказал Бладик.

Работа над собственным телеканалом активно ведется, пока все находится на стадии разработки концепции будущего канала. «Вместе с тем говорить о конкретных датах запуска пока сложно. Мы, с одной стороны, хотели бы делать свой контент, потому что видим, что наши видеоролики в рамках рекламных акций и пиар-мероприятий набирают достаточно большое количество просмотров, поэтому мы хотим вывести это на иной уровень. Кроме того, мы хотим дать возможность пользователю создать какой-то уникальный контент», — пояснил Антон Бладик.

В первое время телеканал планируется транслировать в пакетах для пользователей velcom. «Если мы будем видеть, что он пользуется популярностью у пользователей, то это будет нашим конкурентным преимуществом. Хотя не исключаю, что и другим операторам можно будет приобрести права на трансляцию данного канала. Но говорить об этом рано, потому что концепция канала и его наполнение еще разрабатываются», — подытожил заместитель генерального директора velcom.

В настоящее время абонентская база фиксированного интернета и ТВ-бренда velcom включает более 300 тысяч пользователей. В ближайшие годы компания планирует активно расширять базу пользователей фиксированного интернета и развивать инфраструктуру на всей территории Беларуси.

Оператор velcom начал осуществлять в Беларуси коммерческую деятельность по предоставлению услуг и товаров мобильной связи с 16 апреля 1999 года. С ноября 2007 года входит в состав холдинга Telekom Austria Group, одного из ведущих телекоммуникационных провайдеров в Центральной и Восточной Европе.