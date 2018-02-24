В Слонимском районе у пенсионерки украли забор с дачного участка

Жительница Слонимского района обнаружила исчезновение забора с дачного участка.

Снимок носит сугубо иллюстративный характер. Фото: Greenrussia.ru

Как сообщает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский, обычно, завершив сезон поздней осенью, владельцы дачных участков возвращаются на родные сотки только в марте-апреле.

Слонимская пенсионерка решила проинспектировать дачу вне этих правил и отправилась в деревню Плавские, где находится ее дача. Каково же было ее изумление и расстройство, когда она не обнаружила границ своего заснеженного участка и окаймляющего его забора. Говоря языком милицейского протокола, неустановленные лица украли ограждение со всеми его аксессуарами — 26,5 метров стальной сетки, 34 металлических столба и калитку. Возбуждено уголовное дело, идут поиски похитителей.