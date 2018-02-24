Фотофакт. В Минске пять машин оказались под упавшей конструкцией с афишей

Сегодня, 24 февраля, возле минского Дворца спорта, прикрепленная к металлической конструкции афиша, призывавшая на состоявшийся накануне «Забег настоящих мужчин», не устояла и упала на припаркованные автомобили.

Очевидец Александр, приславший в редакцию портала abw.by фото, отмечает, что причина случившегося — ветер.

Под конструкцией, как можно рассмотреть на фото, оказались пять автомобилей. Некоторые из них получили незначительные повреждения покрытия. По словам очевидца, автовладельцы вызвали на место ГАИ и дожидались инспекторов ДПС.

Отмечается, что инцидент случился на платной парковке.

Фото: abw.by