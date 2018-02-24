В этом году в Минске появятся проездные билеты действием на 30 и 60 минут

В нынешнем году в Минске планируется ввести новые виды проездных на наземные виды транспорта.

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Как передает агентство «Минск-Новости», 24 февраля во время прямой телефонной линии директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов сообщил, что в 2018 году в Минске появятся проездные, которые будут действовать в течение коротких промежутков времени — например, 30 и 60 минут. В эти временные отрезки пассажиры смогут совершать пересадки, используя разные виды наземного транспорта.

Кроме того, сообщил Шкуратов, на этот год запланированы проектирование и строительство 18 остановочных пунктов, реконструкция трамвайных путей по бесшпальной технологии на улицах Первомайской и Ульяновской, ряда трамвайных остановок с возведением современных павильонов, дальнейшая работа по обособлению полос для движения общественного транспорта.