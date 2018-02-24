Подросток из Слонима, убивший своих дедушку и бабушку, получил 12 лет колонии

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17-летний Александр Грудько, убивший своих дедушку и бабушку, приговорен к 12 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор районного суда был вынесен 23 февраля.


Ударил и добил. Судят подростка, обвиняемого в убийстве бабушки и дедушки

Трагедия произошла поздно вечером 29 апреля 2017 года в Слониме. В собственном доме были убиты 64-летний Леонид Богдан и его 61-летняя супруга Тамара Богдан.

По данным следствия, подросток нанес не менее 16 ножевых ранений бабушке и не менее 27 ударов различными предметами деду.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован, отмечает БелаПАН.

 


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Тэги: двойное убийство в Слониме Персона: Александр Грудько Тамара Богдан Леонид Богдан Город: Слоним

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