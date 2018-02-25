БГК обыграл «ПСЖ « и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Брестский гандбольный клуб им. Мешкова гарантировал себе место в плей-офф мужской Лиги чемпионов.

24 февраля в предпоследнем матче группового раунда белорусская команда выиграла на своей площадке у досрочного победителя группы В «Пари Сен-Жермена» — 29:28 (19:13).

Положение команд: «Пари Сен-Жермен»— 22 очка (13 матчей; разница мячей 395-349), «Веспрем» (Венгрия) — 15 (12; 347-325), «Фленсбург-Хандевитт» (Германия) — 15 (12; 348-336), «Киль» (Германия) — 15 (12; 308-302), «Виве» (Польша) — 11 (12; 355-351), БГК — 10 (13; 346-373), «Ольборг» (Дания) — 5 (12; 312-342), «Целе» (Словения) — 5 (12; 344-377).

В плей-офф выходят шесть лучших команд группы (победитель — в четвертьфинал, остальные — в 1/8 финала).

В заключительном матче группового этапа БГК встретится в Польше с «Виве», отмечает БелаПАН.