Российские хоккеисты завоевали золото Олимпиады в Пхенчхане

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Сборная олимпийских атлетов из России завоевала золотые медали хоккейного турнира зимней Олимпиады в Пхенчхане.

В финальном матче россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3. Заброшенными шайбами у победителей отметились Вячеслав Войнов и дважды Никита Гусев. Автором решающего гола в овертайме стал Кирилл Капризов. В составе немецкой сборной отличились Феликс Шютц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер.

Стоит отметить, что россияне были близки к поражению в основное время. На 57-й минуте немцы вышли вперед 3:2. Отыграться будущие победили сумели за 56 секунд до окончания основного времени.

Олимпийский финал в Пхенчхане стал первым для россиян за последние 20 лет.

Команда ОАР начала нынешний турнир с поражения от Словакии (2:3), а затем последовательно обыграла сборные Словении (8:2), США (4:0), Норвегии (6:1) и Чехии (3:0).

Бронзовые медали Олимпиады завоевала сборная Канады, победившая накануне сборную Чехии со счетом 6:4.


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018

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