Стали известны некоторые подробности смерти девушки в торговом центре в Минске

Следователи выясняют обстоятельства смерти 28-летней (ранее сообщалось, что умершей 20 лет) девушки в торговом центре в Минске.

«Согласно полученным данным, 24 февраля около 17 часов 30 минут в торговом центре по адресу: г. Минск, ул. П.Мстиславца, 11, 28-летняя жительница столицы почувствовала недомогание. Она сообщила об этом по телефону своему знакомому, который вызвал ей такси. Водитель сопроводил девушку в аптеку, где ее самочувствие резко ухудшилось. Сотрудники аптеки и скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девушку не удалось», — написала на своей странице в Фейсбук официальный представитель Следственного комитета Марина Дранькова.

Первомайским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. С целью выяснения обстоятельств случившегося проведен осмотр места происшествия, изучаются видеозаписи камер наблюдения торгового центра, опрашиваются очевидцы произошедшего и близкие девушки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Еще один официальный представитель СК Юлия Гончарова на своей странице в Фейсбук подчеркнула, что «в торговом центре НЕ погибла девушка, а умерла» (орфография сохранена).

«Если кто-то видел падение — позвоните нам. Камера видеонаблюдения падения не зафиксировала», — написала Гончарова.

Напомним, трагедия произошла в торговом центре «Дана Молл». Как ранее сообщалось, по словам очевидцев, девушка упала и разбила голову.