В Бресте проходит акция против строительства аккумуляторного завода

В Бресте 25 февраля проходит акция против строительства аккумуляторного завода.

Около 150 человек, жители Бреста и Брестского района, собрались около полудня на площади Ленина. Никаких плакатов и транспарантов они не разворачивали. Люди стоят группами и обсуждают, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять, чтобы добиться остановки строительства, пишет БелаПАН.

На этот раз среди собравшихся на площади не было местных блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, которым прокуратура вынесла предупреждение о недопустимости нарушения закона «О массовых мероприятиях». Причиной предупреждения стало их заявление о том, что если в течение недели власти города и области не остановят строительство аккумуляторного завода под Брестом, они 25 февраля в 12:00 выйдут площадь Ленина в областном центре в знак протеста против возведения предприятия.

Телефоны блогеров со вчерашнего вечера недоступны. По неофициальной информации, их могли задержать. Ранее блогеры вели прямые трансляции с аналогичных акций протеста.

Примечательно, что сегодня на площади Ленина в 13 часов запланирован праздник, приуроченный ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси. Как сообщает сайт МЧС, «спасатели в ходе показательных выступлений продемонстрируют свои боевые возможности, готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Брестского района и Бреста считают, что предприятие угрожает их здоровью. 6 января активисты начали сбор подписей против строительства этого предприятия.

Как ранее сообщал БелаПАН, 15 января на встрече в Доме культуры деревни Тельмы Брестского района чиновники и представители завода не смогли дать внятный ответ на ряд вопросов, которые задавали им представители общественности.

Впоследствии Брестский горисполком не поддержал предложение провести встречу с жителями города по поводу строительства аккумуляторного завода. А Брестский облисполком на коллективное обращение ответил, что не видит оснований для приостановки строительства.

22 февраля в Администрацию президента переданы около 37 тысяч подписей жителей Бреста и Брестского района против строительства аккумуляторного завода.