В понедельник в Беларуси до 28 градусов мороза

До 28 градусов мороза и небольшой снег прогнозируются в Беларуси 26 февраля.

В понедельник будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Ветер будет северный слабый.

Температура воздуха ночью составит 17-23 градуса ниже нуля (при прояснениях — 24-28 со знаком минус), по юго-западу — 13-16 градусов мороза. Днем будет 9-15 градусов ниже нуля, сообщает Белгидромет.

В ночные и утренние часы 26-27 февраля при прояснениях минимальная температура может составить 25-29 градусов мороза.