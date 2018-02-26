В английском Лестере произошел мощный взрыв

В центре английского города Лестер произошел мощный взрыв, говорится на официальной странице местных правоохранителей в Twitter. Стражи порядка призвали граждан держаться подальше от улиц Карлайл и Хинкли Роуд, где произошло ЧП. О характере происшествия в заявлении не говорится.

Между тем издание The Telegraph со ссылкой на заявления очевидцев утверждает, что около 19:10 произошел именно взрыв.

Судя по сообщениям в социальных сетях, это случилось в магазине, принадлежавшем уроженцам Польши. В непосредственной близости от заведения находится автобусная остановка. В местных СМИ пишут, что взрывом был разрушен жилой дом.

Big explosion reported in a convenience in #Leicester, UK, police says it is a major incident. Some suggests it was caused by a gas leak pic.twitter.com/EFpVlY1Fgo — Guy Elster (@guyelster) 25 февраля 2018 г.

По словам граждан, оказавшихся рядом с местом взрыва, район инцидента к настоящему оцеплен полицией.

Согласно последней информации, в результате инцидента пострадали четыре человека. Такие данные озвучили в медицинских службах Лестера. Все пострадавшие были госпитализированы в критическом состоянии.