В белорусской армии создадут специальное подразделение по информационной и кибербезопасности

В 2018 году в Вооруженных силах Беларуси создадут специализированную роту, которая будет заниматься вопросами информационной и кибербезопасности. Об этом министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков сообщил в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ, показанном вечером 25 февраля.

Ведущий программы поинтересовался планами белорусских военных в данной сфере на фоне объявления о создании в России войск информационных операций.

«Мы тоже плотно занимаемся информационной безопасностью, кибербезопасностью. У нас есть структуры, которые занимаются этими вопросами. Плюс в этом году мы формируем специализированную роту», — сказал глава Минобороны.

Касаясь темы реформирования армии, Равков отметил, что «в 2005 году были созданы Вооруженные силы, которые имели все обеспечивающие системы и могли функционировать как уже вооруженные силы, отвечающие вызовам и угрозам того времени, 2005 года». «Но процесс строительства и развития Вооруженных сил — процесс непрерывный», — подчеркнул министр.

По его словам, развиваться Вооруженные силы будут всегда, «приобретать, получать те качества, структуры, которые отвечают угрозам, вызовам, рискам обстановки, которая сложилась как в настоящее время», пишет БелаПАН.