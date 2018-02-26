В Кобрине задержали 19-летнего студента, подозреваемого в убийстве беременной женщины

23 февраля по подозрению в убийстве беременной женщины в Кобрине задержали 19-летнего учащегося одного из учебных заведений города. Об этом сообщил TUT.by официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Его уже допросили.

«Проводятся следственные действия, а также ряд экспертных исследований, направленные на получение доказательств причастности фигуранта к совершению указанного преступления», — отметил Дмитрий Иванюк.

11 февраля около 20:30 на улице в Кобрине на супружескую пару напал неизвестный. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом женщине и ее 39-летнему мужу.

По информации TUT.by в результате нападения погибла 31-летняя беременная женщина. Срок беременности — примерно 18 недель. Медики прибыли на место происшествия оперативно, но у женщины были тяжелые травмы: проникающие ранения головы, груди, брюшной полости. Ее на скорой доставили в больницу, но несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.

Мужа погибшей в больницу отвезли родственники супружеской пары. Он все еще находится в больнице. Его состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух лиц.

Мотив нападения студентом на супружескую пару все еще устанавливаются. Есть основания предполагать, что преступление не было спонтанным, а нападавший и его жертвы были знакомы.