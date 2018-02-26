В убийстве столичного менеджера, чей труп до сих пор не найден, обвиняются его приятель и владелец пейнтбольного клуба

Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета Беларуси окончило расследование уголовного дела об убийстве в Минске начальника отдела продаж одного из предприятий столицы.

Как сообщили в СК, в ноябре 2016 года в правоохранительные органы обратилась женщина — ее брат, уроженец Витебской области, несколько дней не выходил на связь, не появлялся на работе, дома его не нашли, не нашли и принадлежащий ему автомобиль Audi Q7.

В установленный законом срок было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины. Первоначальные мероприятия не дали никаких результатов. В ходе отработки круга общения пропавшего поступила информация от его знакомого, что разыскиваемый находится в России, в Санкт-Петербурге. Причем некая особа подтвердила по телефону, что он действительно приезжал к ней в гости.

Спустя некоторое время в Минском районе был обнаружен Audi Q7, во время его осмотра — следы убийства.

Позже удалось выяснить, что 29-летний ранее судимый житель Минска вошел в доверие к мужчине и поддерживал с ним приятельские отношения. 41-летний менеджер вел довольно замкнутый образ жизни, а новый "друг" к осени 2016 года стал с ним тесно общаться и был в курсе ближайших планов: знал о его материальном положении, планировавшейся покупке Toyota Land Cruiser стоимостью 40-50 тыс. долларов.

По версии следствия, убийство с целью завладению деньгами менеджера было спланировано его знакомым и приятелем последнего — владельцем пейнтбольного клуба. Именно возле этого заведения потерпевший получил удар молотком по голове и был задушен 4 ноября 2016 года. Следы преступления помогал скрывать сын владельца клуба.

Предполагаемое орудие убийства. Фото СК

В тот же день из дома убитого аккуратно было похищено около 50 тыс. долларов. Вечером тело было перевезено и захоронено.

Отдать машину на разбор обвиняемым не удалось, и они бросили ее.

На основании экспертиз, полученных после исследования найденных в машине и доме погибшего следов, были задержаны подозреваемые. Сначала, как отмечают в СК, «фигуранты начали все довольно подробно рассказывать, ключевая разница была лишь в обозначении своей роли в событиях — каждый утверждал, что главную играл не он, а товарищ». Потом отказались от дачи показаний. Тело погибшего до сих пор не обнаружено. Предполагаемое орудие убийства — молоток — найдено.

В ходе следствия, как сообщают в СК, получены доказательства причастности обвиняемых к вымогательству денег у семейной пары из Минска, сопряженному с похищением супруги. При этом старший фигурант запугивал их предметами, напоминавшими ампутированные части тела человека. В течение трех лет им удалось получить от потерпевших 100 тыс. долларов.

Кроме того, знакомому исчезнувшего мужчины вменяют совершение мошеннических действий, а старшему обвиняемому также инкриминируют подделку и использование подложного документа, пишет БелаПАН.