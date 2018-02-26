Проигравшийся в карты витеблянин создал финансовую пирамиду, чтобы поправить свое положение

В отношении молодого витеблянина возбуждено уголовное дело – его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как отметили в милиции региона, 27-летний молодой человек, проигравшись в одном из покерных турниров онлайн, решил поправить свои финансовые дела при помощи доверчивых знакомых.

Он обещал им помощь с обналичиванием электронных денег, а также выплатой процентов с занятых средств. В доказательство своей состоятельности он даже сделал несколько выплат.

Слух о деятельности витебчанина быстро распространился, и к нему стали поступать новые предложения. Однако, как отмечают в милиции, повезло тем, кто оказался в числе первых кредитодателей.

Пока только пятеро из тех, кто уже обратились в милицию, заявили о потере не менее 63 тыс. рублей. Причем, как полагается, жертв преступления будет больше.

Подозреваемый, собрав с доверчивых знакомых большую сумму, некоторое время скрывался на территории России, но был задержан сотрудниками ГУБОПиК после возвращения в Беларусь, пишет БелаПАН.