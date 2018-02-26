Беларусь нарастила на треть товарооборот со странами ЕС

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в 2017 году по сравнению с 2016-м увеличился на 30% — до 14 млрд 533,8 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата.

До минувшего года товарооборот с ЕС снижался на протяжении более чем трех лет. Так, в 2016 году по сравнению с 2015-м он сократился на 22,3% и составил 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение товарооборота составило 28,5% по сравнению с 2014-м.

Прирост начал наблюдаться с февраля 2017 года: в январе—феврале — на 0,4%; в январе—марте — на 5,6%, январе—апреле — на 5,9%, январе—мае — на 12%, январе—июне — на 13,6%, январе—июле — на 16,2%, январе—августе — на 20,1%, январе— сентябре — на 22,4%, январе—октябре — на 24,7%, январе—ноябре — на 26,5%.

Экспорт товаров в ЕС в 2017 году увеличился на 39,2% и составил 7 млрд 871,3 млн долларов (снижение в 2016-м к 2015-му составляло 33,8%), импорт — на 20,7% до 6 млрд 662,5 млн (за 2016 год — снижение на 94,6%). Положительное сальдо внешней торговли товарами в 2017 году составило 1 млрд 208,8 млн долларов.

Из общего объема белорусского экспорта в 2017 году на долю стран ЕАЭС пришлось 46,5% (в 2016 году — 48,4%), из них на долю Российской Федерации — 43,9% (46,5%), стран ЕС — 26,9% (24%), остальных стран — 26,6% (27,6%). Импорт из стран ЕАЭС составил 57,6% общего объема импорта (в 2016 году — 55,7%), из них из Российской Федерации — 57,2% (55,4%), стран ЕС — 19,5% (20%), остальных стран — 22,9% (24,3%).

В 2017 году зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций с 206 странами мира. Товары поставлялись на рынки 172 государств, импортировалась продукция из 192 стран.

«В 2017 году наблюдалась тенденция снижения степени географической концентрации экспортных поставок Республики Беларусь. Показатель географической концентрации экспорта составил 2.198 против 2.403 в 2016 году. Снижение географической концентрации экспорта обусловлено уменьшением удельного веса Российской Федерации и Украины в общем объеме белорусского экспорта. При этом степень географической концентрации экспорта остается высокой», — отметил Белстат.

Основными торговыми партнерами республики в 2017 году являлись: Российская Федерация — 51,1% от всего объема товарооборота, Украина — 7,2%, Китай — 4,9%, Германия — 4,5%, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — 4,2%, Польша — 3,8%, Нидерланды — 2,2%, Литва — 1,8%, Турция — 1,5%, Италия — 1,3%, Казахстан — 1,1%.

Экспорт товаров в Россию по итогам прошлого года составил 12 млрд 830,3 млн долларов США, что на 17,2% больше, чем в 2016 году, импорт из России — 19 млрд 594,4 млн (на 28% больше).

В Великобританию экспортировано товаров на 2 млрд 407,3 млн долларов (в 2,2 раза больше), импортировано — на 249,3 млн (на 56,4% больше).

Объем экспорта в Украину составил 3 млрд 367,4 млн долларов (на 18,3% больше), импортировано в Беларусь — на 1 млрд 219,1 млн (на 23,7% больше).

В Нидерланды экспортировано товаров на 1 млрд 105,7 млн долларов (на 19,3% больше показателя 2016 года), импортировано — на 300,2 млн (на 43% больше).

Экспорт в Германию составил 1 млрд 118,1 млн долларов (на 18,4% больше), импорт — 1 млрд 728 млн (на 29,7% больше).

Объем экспорта в Литву вырос до 850,2 млн долларов (на 10,9%), импорт увеличился до 318,2 млн (на 19,8%).

В Китай экспортировано товаров на 362,7 млн долларов (на 23,3% меньше), импортировано — на 2 млрд 743,7 млн (на 28,8% больше).

Экспорт в Польшу составил 1 млрд 83,8 млн долларов (на 33,1% больше), импорт — 1 млрд 338,4 млн (на 12,9% больше).

В Латвию экспорт составил 351 млн долларов (на 30% больше), импорт — 88,8 млн (на 26,7% больше).

Экспорт в Италию — 98,5 млн долларов (на 17,4% больше), импорт — 697,6 млн (на 21% больше).

Экспорт в США составил 224,8 млн долларов (в 1,7 раза больше), импорт — 379,1 млн (на 26,4% меньше).

Объем экспорта во Францию вырос до 66,3 млн долларов (в 1,6 раза), импорта — до 299,6 млн (на 23,2%).

Экспорт в Турцию — 134,4 млн долларов (на 58,4% больше), импорт — 807,8 млн (на 9,9% больше).

Рост товарооборота с ЕС связан с активизацией поставок нефтепродуктов. Такое мнение высказал ранее в комментарии БелаПАН кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич. При этом он считает важным, чтобы активизация в торговле шла по более широкой номенклатуре.

На вопрос, какие еще белорусские товары, кроме нефтепродуктов, были бы интересны в Евросоюзе, экономист ответил: «Мы бы могли поставлять все, если бы понимали, что рынок Евросоюза не гомогенный. Он имеет особенности не только на уровне отдельных стран, но и отдельных регионов. И каждый из производителей должен выстраивать свою стратегию выхода на рынок ЕС не целиком, а учитывать интерес конкретных потребителей. Стандарты там могут быть едиными, но получить сертификат на отдельную продукцию и продать не пробную партию, а крупную — сложная задача».

Эксперт считает, что в ЕС можно активизировать поставки качественной мебели, текстиля; поставлять не только металлокорд, но и шины, грузовики. «Должен быть выстроен грамотно не просто сбыт, а маркетинговая политика», — подчеркнул Ярошевич.