Правосудие по-белорусски: милиция и суды десятки раз наказывали инвалида за нарушения его брата

/ Общество
Просмотров: 25 Комментариев: 0

Прокуратурой белорусской столицы выявлены нарушения при ведении административного процесса.

Как сообщает Генеральная прокуратура, в надзорный орган поступила жалоба инвалида II группы на постановления о привлечении его к ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте и нарушение правил дорожного движения пешеходом. Заявитель просил опротестовать эти постановления, пишет БелаПАН

Прикованного к кровати гродненца оштрафовали за… безбилетный проезд

Мужчина утверждал, что он не совершал вмененных ему правонарушений. При этом пояснил, что его двоюродный брат, ведущий асоциальный образ жизни и не имеющий определенного места жительства, при составлении протоколов мог представиться его именем. 

Как впоследствии выяснилось, территориальные УВД ряда районов Минска в 2014—2017 годах «более 40 раз незаконно привлекли к ответственности лицо без определенного места жительства, которое сообщило о себе при ведении административного процесса персональные данные заявителя и которое действительно приходилось ему двоюродным братом», сообщили в Генпрокуратуре. 

В Могилеве у инвалида украли коляску

В результате принесенных столичными прокурорами протестов отменены 33 незаконных постановления судов и органов внутренних дел о привлечении заявителя к административной ответственности, восстановлены его нарушенные права. 

Прокуратура Минска направила в отделы принудительного исполнения письма с требованием прекратить работу по исполнительным документам в отношении обратившегося с жалобой гражданина. 

Сотрудники охраны правопорядка, виновные в ненадлежащем установлении личности правонарушителя, привлечены к дисциплинарной ответственности.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: правосудие инвалиды прокуратура Город: Минск

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)