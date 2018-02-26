Правосудие по-белорусски: милиция и суды десятки раз наказывали инвалида за нарушения его брата

Прокуратурой белорусской столицы выявлены нарушения при ведении административного процесса.

Как сообщает Генеральная прокуратура, в надзорный орган поступила жалоба инвалида II группы на постановления о привлечении его к ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте и нарушение правил дорожного движения пешеходом. Заявитель просил опротестовать эти постановления, пишет БелаПАН.

Мужчина утверждал, что он не совершал вмененных ему правонарушений. При этом пояснил, что его двоюродный брат, ведущий асоциальный образ жизни и не имеющий определенного места жительства, при составлении протоколов мог представиться его именем.

Как впоследствии выяснилось, территориальные УВД ряда районов Минска в 2014—2017 годах «более 40 раз незаконно привлекли к ответственности лицо без определенного места жительства, которое сообщило о себе при ведении административного процесса персональные данные заявителя и которое действительно приходилось ему двоюродным братом», сообщили в Генпрокуратуре.

В результате принесенных столичными прокурорами протестов отменены 33 незаконных постановления судов и органов внутренних дел о привлечении заявителя к административной ответственности, восстановлены его нарушенные права.

Прокуратура Минска направила в отделы принудительного исполнения письма с требованием прекратить работу по исполнительным документам в отношении обратившегося с жалобой гражданина.

Сотрудники охраны правопорядка, виновные в ненадлежащем установлении личности правонарушителя, привлечены к дисциплинарной ответственности.