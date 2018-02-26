Беларусь после выборов: падают не только зарплаты, но и пенсии

В Национальном статистическом комитете сообщили, что в январе 2018 года по отношению к предыдущему месяцу реальный размер пенсий снизился на 0,8%, за год — вырос на 1,3%.

Как пишет БелаПАН, снижение реального размера пенсии наблюдается второй месяц подряд (в декабре — на 0,3%), после роста в ноябре 2017 года на 4,3%.

Средний размер пенсии по возрасту в январе 2018 года по сравнению с декабрем не изменился и составил 323,1 рубля, свидетельствуют данные статистики.

В органах по труду, занятости и социальной защите в январе 2017 года на учете состояло 2 млн 593,7 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 314,3 рубля (уменьшение по сравнению с ноябрем также на 40 копеек), что в 2,1 раза превысило бюджет прожиточного минимума для этой категории населения. Средний размер пенсии по инвалидности составил 289,2 рубля (на уровне декабря), по случаю потери кормильца — 218,1 (без изменений), социальных пенсий — 183,5 (без изменений).

1 ноября 2017 года в среднем на 5% были повышены пенсии. Указ президента № 377 «О повышении пенсий» от 17 октября предусматривал перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в стране. Пенсии скорректированы исходя из средней заработной платы работников, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

Трудовые и социальные пенсии в 2018 году должны вырасти на 12%. Это предусмотрено бюджетом Фонда социальной защиты населения.

Напомним, 1 февраля 2017 года в Беларуси увеличены размеры минимальных трудовых и социальных пенсий. Минимальный размер пенсии по возрасту составляет 181,94 рубля, социальных — 219,25, доплаты к пенсиям лицам, достигшим 75 лет, — 37,37, 80 лет — 49,83. Надбавки к пенсиям инвалидам I группы составляют 49,83 рубля, пособия по уходу — 199,32 (за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, при уходе за одним лицом) и 239,18 рубля (при уходе за двумя и более лицами).

По данным Национального статистического комитета, cредняя номинальная начисленная заработная плата в январе по сравнению с декабрем 2017 года снизилась на 136,3 рубля (на 13,7%) и составила 859 рублей.

Сегодня также сообщалось, что упали зарплаты и бюджетников.