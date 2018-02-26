В белорусских школах остановят занятия, если на улице будет 25 градусов мороза

Министерство образования разъяснило вопрос возможного приостановления образовательного процесса в школах.

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Как отметили в ведомстве, такое решение может быть принято, если столбик термометра опустится в семь часов утра ниже 25 градусов мороза и ниже при скорости движения воздуха более трех м/с.

Пока же учреждений общего среднего образования, закрытых в связи с морозами, в Беларуси нет, подчеркнули в Минздраве.