В белорусских школах остановят занятия, если на улице будет 25 градусов мороза

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Министерство образования разъяснило вопрос возможного приостановления образовательного процесса в школах.

В белорусских школах остановят занятия, если на улице будет 25 градусов мороза

Фото pixabay.com

Как отметили в ведомстве, такое решение может быть принято, если столбик термометра опустится в семь часов утра ниже 25 градусов мороза и ниже при скорости движения воздуха более трех м/с.

Пока же учреждений общего среднего образования, закрытых в связи с морозами, в Беларуси нет, подчеркнули в Минздраве.


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Тэги: Минобразования морозы

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