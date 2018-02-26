Спикер Палаты представителей Андрейченко уедет в Швейцарию

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Глава нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко 27 февраля — 1 марта будет находиться во главе делегации с официальным визитом в Швейцарии.

Как ожидается, в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч.

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Стороны обсудят вопросы развития белорусско-швейцарского межпарламентского сотрудничества в двустороннем формате и в рамках международных организаций.

Кроме парламентской составляющей повестка встреч будет «сфокусирована на аспектах, связанных с углублением торгово-экономических, кредитно-инвестиционных и гуманитарных связей, реализации проектов в области сельскохозяйственной кооперации».

Официальный визит станет первым в истории белорусско-швейцарских межпарламентских отношений.


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Тэги: Беларусь-Швейцария Персона: Владимир Андрейченко

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