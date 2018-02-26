БГУ с 1 марта поднимает стоимость оплаты за обучение

Ректор Белорусского государственного университета Андрей Король издал приказ, в соответствие с которым с 1 марта в вузе повышается стоимость обучения.

Как отмечается, сделано это, в связи с увеличением в Беларуси размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций, изменением условий оплаты труда профессорско-преподавательского состава, увеличением тарифов на коммунальные услуги.

Так, в частности, стоимость дневной формы обучения на 1-3 курсах специальностей «правоведение» и «экономическое право» на юридическом факультете БГУ, «международное право» на факультете международных отношений с 1 марта составит 3136 рублей (ранее – 2851).

В то же время для студентов филфака по специальностям «белорусская филология» и «русская филология», а также факультета социокультурных коммуникаций по специальности «социальная работа» обучение будет стоить 2242 рублей (2039).