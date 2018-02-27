100-летие БНР может быть отмечено митингом и концертом возле Оперного театра в Минске

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Оргкомитет празднования Дня Воли создал рабочую группу для обсуждения формата празднования 100-летия Белорусской Народной Республики 25 марта.

100-летие БНР может быть отмечено митингом и концертом возле Оперного театра в Минске

 
Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по проведению Павел Северинец, «будут переговоры с Мингорисполкомом». «Мы согласны с идеей поведения концерта возле Оперного театра», — сказал он.


Тема празднования столетия БНР может как объединить оппозицию, так и рассорить

Заявка на проведение акции — традиционной демонстрации и митинга, а также концерта в центре города — была подана в Мингорисполком 25 января.

По информации БелаПАН, столичные власти предлагают оргкомитету подать новую заявку с просьбой разрешить проведение митинга и концерта в парке имени Янки Купалы.
 
«Отката назад в нашей позиции нет. Мы планируем настаивать на разрешении демонстрации», — сказал Северинец.

 


Сюжет: Столетие БНР

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Тэги: 100-летие БНР Персона: Павел Северинец Город: Минск

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