100-летие БНР может быть отмечено митингом и концертом возле Оперного театра в Минске

Оргкомитет празднования Дня Воли создал рабочую группу для обсуждения формата празднования 100-летия Белорусской Народной Республики 25 марта.





Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по проведению Павел Северинец, «будут переговоры с Мингорисполкомом». «Мы согласны с идеей поведения концерта возле Оперного театра», — сказал он.

Заявка на проведение акции — традиционной демонстрации и митинга, а также концерта в центре города — была подана в Мингорисполком 25 января.

По информации БелаПАН, столичные власти предлагают оргкомитету подать новую заявку с просьбой разрешить проведение митинга и концерта в парке имени Янки Купалы.



«Отката назад в нашей позиции нет. Мы планируем настаивать на разрешении демонстрации», — сказал Северинец.