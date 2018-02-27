Корональная дыра на Солнце вызвала магнитную бурю на Земле

Лаборатория рентгеновской астрономии солнца, которая является одним из ведущих российских центров изучения солнечной активности, зафиксировала корональную дыру (темную область) в центре солнечного диска.

Как отмечается, заметное усиление колебаний магнитного поля Земли наблюдается с раннего утра вторника, 27 февраля. Амплитуда возмущений поля за прошедшие 10 часов выросла более чем в 10 раз.

Учены считают, что рост возмущений магнитного поля связан с «появлением крупной корональной дыры прямо по центру видимого солнечного диска, то есть непосредственно на линии, соединяющей Солнце и Землю».

Происходящая магнитная буря является четвертой в этом году: первая из них произошла в 14 января, и еще три в феврале этого года — 19, 23 и теперь 27 февраля.

Таким образом, представители лаборатории наблюдаю одну за 14 дней (две недели).

Вероятность, что текущая буря превысит наблюдаемый минимальный уровень, весьма мала, так как для этого требуется существенно более высокий уровень общей активности Солнца. Продолжительность бури пока оценить трудно.