Ермошина объяснила нарушения на выборах: члены комиссий — не профессионалы и могут ошибаться

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Председатель ЦИК Лидия Ермошина ответила доверенному лицу кандидата в депутаты Виктору Барташевичу на его жалобу о нарушениях на избирательном участке № 11 в агрогородке Лесной Минского района.

«Работа в участковой комиссии является не профессиональной деятельностью, а общественной работой, выполняемой гражданами только в период выборов. Этим отчасти объясняются возможные ошибки членов комиссий», — написала Ермошина.


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Барташевич подготовил жалобу на действия председателя комиссии Галины Брель, которая отказала ему в праве быть наблюдателем на участке и попросила покинуть здание, где он находился, сразу как услышала фамилию кандидата, доверенным лицом которого он являлся — Ольги Белевцовой. 

«ЦИК не наказывает и не собирается наказывать председателей нижестоящих избирательных комиссий, и такую практику нужно менять», — прокомментировал Виктор Барташевич для Naviny.by ответ из ЦИК.

Он удивился объяснением Ермошиной, потому что Брель уже 10 лет исполняет должность председателя комиссии, и она для нее «уже вполне профессиональная».

 


Сюжет: Местные выборы-2018

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Тэги: местные выборы-2018 нарушения на выборах Персона: Галина Брель Виктор Барташевич Лидия Ермошина Ольга Белевцова

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