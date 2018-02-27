Самолет «Белавиа» не смог вылететь в Париж из-за технической неисправности

Лайнер Embraer 195 почти два часа кружил над Минской областью и вернулся в аэропорт.

Пассажиры не смогли улелеть в Париж на рейсе B2−865 в 11.40, сообщает TUT.by. Вскоре после вылета на судне сработала сигнализация о неисправности в системе кондиционирования. В 13.38 самолет вернулся в аэропорт после того, как выработал топливо. На сайте Flightradar24 виден его маршрут:

«При взлете авиалайнера Embraer 195, следовавшего по маршруту Минск — Париж, в кабине пилотного состава сработала сигнализация о технической неисправности в системе кондиционирования. Экипаж принял решение о выработке топлива для возвращения воздушного судна в аэропорт вылета. Посадка в Национальном аэропорту Минск прошла в штатном режиме», — прокомментировали в «Белавиа».

Пассажиры смогли вылететь в Париж на резервном борту в 15.55, спустя 4 часа от запланированного. Следовательно, задержится и обратный рейс. Вместо 18.30 он должен вернуться в 22.15.