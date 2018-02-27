Минтранс компенсировал ушедшие маршрутки

Министерство транспорта и коммуникации временно организовало дополнительный транспорт на маршрутах, от которых из-за изменений в законодательстве отказались частные перевозчики.

Чиновники обсудили проблему с операторами перевозок и приняли решение снять напряжение по транспортировке пассажиров, сообщает БелаПАН со ссылкой на замминистра Александра Шишко.

«Если частные перевозчики не будут работать, будут приняты все меры, чтобы обеспечить пассажиров перевозками. Над этим сейчас работают операторы, сегодня проходит встреча. По цене билетов на дополнительный транспорт ничего не могу сказать, потому что занимаются этим субъекты хозяйствования. С сегодняшнего дня из Новополоцка и Полоцка дополнительно отправляются автобусы большой и малой вместимости, ведутся переговоры с индивидуальными перевозчиками по этим маршрутам. В Солигорске тоже уже организовано движение», — сказал Шишко.

Из-за новых правил в законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», заработавших с 26 февраля, некоторые частные перевозчики отменили рейсы по междугородным маршрутам, в частности, в Полоцк, Новополоцк, Столин, Слуцк, Копыль, Лепель.

Согласно изменениям в закон, частные перевозчики обязаны заключать договоры с государственным оператором на осуществление регулярных рейсов. Чтобы обслуживать маршруты, они должны участвовать в конкурсах, платить перронные сборы, устанавливать системы навигации и выполнять ряд других условий. Власти объясняют необходимость нововведений в первую очередь заботой о безопасности пассажиров.

Действия властей некоторые перевозчики расценивают как попытку монополизировать рынок. Они прогнозируют появление «серых» перевозчиков и существенное удорожание услуг. Недовольные новыми правилами перевозчики предлагают отправить закон на доработку и провести его общественное обсуждение. Другая часть частных перевозчиков нововведения поддерживает, обвиняя своих оппонентов в нечестной конкуренции и нарушении законодательства.